Киев, , 14:06 — REGNUM Вероятным захватчиком отделения банка в Киеве является гражданин Узбекистана. Об этом как передает телеканал Zik, заявил 3 августа заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.

По его словам, в заложниках у неизвестного находится руководитель отделения банка. Возле подозреваемого стоит рюкзак, из которого идёт шнур, привязанный к его ноге, сообщил Геращенко.

Украинские СМИ ранее опубликовали заявление о получении разрешения на постоянное место проживания предполагаемого «террориста» на Украине. Мужчину якобы зовут Сухроб К., он 1988 года рождения, уроженец Самарканда.

Напомним, ранее заместитель главы МВД Украины заявил, что со злоумышленником будут вести переговоры, но не исключил силовой вариант решения проблемы.

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