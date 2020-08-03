Калуга, , 14:10 — REGNUM В Калужской области, несмотря на все опасения и слухи, распространяемые в социальных сетях, о том, что дистанционное обучение продолжится, новый учебный год 1 сентября начнётся традиционно. Об этом 3 августа заявил врио губернатора Владислав Шпапша на совещании руководителей органов государственной и федеральной власти региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Школьник Иван Шилов © ИА REGNUM

«Учебный год начнётся в привычном формате. Надеюсь, те меры, которые мы приняли по борьбе с коронавирусом, и те умения и навыки, которые мы приобрели, позволят нам в этом же формате сохранить весь процесс обучения. Тем не менее, есть еще месяц для того, чтобы подготовиться к началу учебного года. Все вопросы должны быть максимально отработаны с тем, чтобы не создавать угрозу безопасности нашим ребятам», — сказал Владислав Шапша.

В период по 17 августа в образовательных учреждениях региона пройдет комплексная проверка. Будут проверены системы противопожарной, антитеррористической, санитарной безопасности, готовность к обеспечению общественного порядка. Для укрепления антитеррористической защищенности образовательных организаций закуплено новое оборудование на сумму 144 млн рублей, а на организацию бесплатного питания в области ожидается федеральная субсидия в размере 136 млн рублей.

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