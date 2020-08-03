Санкт-Петербург, , 13:54 — REGNUM Люди в костюмах химзащиты берут пробы на станция петербургского метрополитена днем 3 августа. Об этом сообщают пассажиры в социальных сетях.

Петербургский метрополитен Дарья Драй © ИА REGNUM

Специалисты в защитных костюмах и масках были замечены, в частности, на станции метро «Беговая» на третьей линии. Они брали пробы со стен и поручней эскалаторов.

Петербуржцы вспомнили, что на «Беговой» стоит «инновационная установка», которая дезинфицирует поручни ультрафиолетом, так что теперь, очевидно, пришло время проверить, насколько хорошо она справляется с задачей.

Действительно, во второй половине июля в метро начали тестировать аппарат «Вирустоп-П». Это разработанный в Петербурге самогенерирующий стерилизатор, который якобы может УФ-излучением дезинфицировать 98% обрабатываемой поверхности. Обработка происходит непрерывно в автоматическом режиме, не мешает пассажирам.

Однако ручную уборку раз в час по требованию Роспотребнадзора пока не тоже не отменяли.

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