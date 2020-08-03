Уфа, , 13:53 — REGNUM Грозы и сильный ветер ожидаются в Башкирии. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба республиканского МЧС РФ.

Последствия ураганного ветера pxhere.com

По сообщению пресс-службы ведомства, 4 августа местами в Башкирии ожидаются грозы и порывы ветра до 20 метров в секунду.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют соблюдать правила безопасности. Сообщается, что при сильном ветре смертельно опасно стоять под линией электропередач, а также подходить к оборвавшимся электропроводам.

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