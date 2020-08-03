Москва, , 13:45 — REGNUM Конец лета традиционно имеет репутацию стрессового месяца для финансовой сферы России, но в 2020 году сложно кого-то чем-то удивить, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

В повседневной жизни российских граждан тоже намечаются кое-какие перемены, и желательно знать об этом заранее.

ЖКХ

С 1 августа 2020 года оптовые цены на газ для населения вырастут на 3%. Обычно индексация происходит 1 июля, но в этом году из-за кризисной конъюнктуры время сместилось дальше.

Для каждого региона оптовая цена на газ индивидуальна, чем дальше населённый пункт от распределительного узла и места производства газа, тем дороже топливо.

ОСАГО

С 24 августа вступят в силу измененные правила расчёта ОСАГО, они касаются индивидуализации тарифов. Банк России устанавливает базовый тариф, а страховщик самостоятельно определяет, как будет платить автовладелец: по повышенному тарифу, если к нему есть претензии, или по базовому, если его репутация позволяет.

Пенсии

В августе на индексацию пенсий могут рассчитывать работающие пенсионеры. Максимум, на который могут рассчитывать граждане — это три пенсионных балла, то есть предельная планка повышения — 279 руб.

Правила увольнений

С середины августа вступят в силу новые правила увольнения работников. Согласно нормативам, те сотрудники, что были уволены в связи с ликвидацией компании, получат больше шансов на выплаты всех положенных финансовых средств.

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