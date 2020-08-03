Санкт-Петербург, , 13:50 — REGNUM После возобновления международного авиасообщения петербургский аэропорт пока работает только в турецком направлении. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло «Пулково».

Самолет Turkish Airlines «ВВСС»

Напомним, с 1 августа аэропорты Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону могут отправлять самолеты в Великобританию, Танзанию и Турцию.

Так, накануне, 2 августа, из «Пулково» вылетел рейс в Стамбул компании Turkish Airlines. Но пока турецкий перевозчик — единственный, кто задействован на международных линиях из Петербурга: в Стамбул его самолеты полетят еще 3 и 5 августа.

В сторону Лондона или Занзибара пока рейсов в расписании «Пулково» нет. Все остальные международные рейсы привычно отменены, помимо двух перелетов в Душанбе и Бишкек 5 августа — информация об их отмене, вероятно, появится позже.

Добавим, Россия также открыла границы и с Абхазией с 1 августа. С 10 августа будут разрешены полеты и на турецкие курорты, куда, впрочем, граждан РФ уже отправляют туроператоры с пересадкой в Стамбуле.

Читайте ранее в этом сюжете: В петербургском аэропорту «Пулково» отменили 40 рейсов