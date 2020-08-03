Стокгольм, , 13:53 — REGNUM Разрушительные последствия пандемии коронавирусной инфекции для отдельных экономик мировых стран рискуют «проложить путь» для таких джихадистских движений, как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На фоне растущей нищеты, усугубленной кризисом, долгосрочная работа по борьбе с радикализацией молодежи затрудняется. Об этом 3 августа сообщила газета Dagens Nyheter.

Джихадизм в самых его жестоких проявления, протагонистом которого выступает, прежде всего, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), существует уже почти полтора десятилетия. Благодаря смеси «максимального террора и запугивания населения» и агрессивного присутствия в социальных сетях, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогло закрепиться не только в Ираке и Сирии, но и в таких странах, как Афганистан, Филиппины и Египет, а также получить последователей по всему западному миру.

С самого начала исследователи в области терроризма и опытные наблюдатели выдвинули тезис о том, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) паразитирует там, где «ткань общества» разорвана гражданскими конфликтами и где граждане напуганы и находятся в отчаянном положении.

На данный момент хорошо известно, что радикализация явно связана с бедностью, недостаточным образованием и чувством неуверенности за свое будущее. Поэтому противостоять преступной террористической идеологии посредством проведения работы, прежде всего, среди молодежи становится все труднее и труднее, так как пандемия коронавируса приводит к усилению бедности.