Архангельск, , 13:41 — REGNUM В Архангельской области на лечении с COVID-19 находятся 906 человек. За сутки новая коронавирусная инфекция была выявлена у 68 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Среди новых пациентов — 55 архангелогородцев, пять жителей Приморского района, четверо новодвинцев, три жителя Устьян и один житель Холмогорского района.

В штабе сообщили, что за сутки в области выздоровели 11 пациентов, общее число выздоровевших после COVID-19 выросло до 7966.