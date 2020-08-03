Стокгольм, , 14:11 — REGNUM По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, вакцинация от COVID-19 в стране начнется уже в октябре текущего года. Однако корреспондент SVT в России Берт Сундстрём считает, что российские исследователи слишком торопятся в ходе проведения клинических испытаний. Об этом 3 августа сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

«Российские СМИ изображают Россию как страну, находящуюся на переднем крае поиска вакцины. Те, кто отвечают за разработку (прим.: вакцины от COVID-19), говорят, что дело не в том, чтобы быть первыми в мире», — заявил Сундстрём.

«На международном уровне планы наталкиваются на некоторый скептицизм, но, по словам Москвы, государственная лаборатория провела клинические испытания и подготовила все документы, чтобы иметь возможность зарегистрировать российскую вакцину от COVID-19», — сообщают авторы новостного материала.

«Я посмотрел, что можно найти по тому материалу, который опубликовала эта лаборатория. Они еще не находятся на третьем этапе испытаний, поэтому они не знают, работает ли эта вакцина», — заявил Матти Селлберг, профессор Каролинского института в Стокгольме.