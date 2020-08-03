Нижний Новгород, , 13:39 — REGNUM Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и безопасности судоходства по сообщениям СМИ о задержании в Нижнем Новгороде туристического теплохода из-за вспышки коронавируса у членов экипажа. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, теплоход «Александр Суворов» был остановлен 1 августа. Судно принадлежит российскому оператору речных круизов «ВодоходЪ». Пассажиры, которые являются жителями Нижегородской области и Татарии, отправлены по домам на автобусах. Двое членов экипажа из семерых госпитализированы, остальные — на самоизоляции.

«По итогам прокурорской проверки при наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования, в том числе направленные на восстановление нарушенных прав пассажиров теплохода», — заключили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 3 августа выявили 851 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 105 454 случаев. Полностью выздоровел 80 141 житель округа, за последние сутки выписаны 305 человек. Таким образом, выздоровели более 75,99% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 1190 человек, за минувшие сутки скончались девять жителей Поволжья.