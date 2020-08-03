Москва, , 13:38 — REGNUM Депутат Госдум Геннадий Онищенко («Единая Россия») увидел элементы гибридной войны вокруг коронавируса.

Геннадий Онищенко Duma.gov.ru

«Здесь элементы гибридной войны сосредоточены в сегменте спланированной террористической информационной угрозы вокруг этого вируса», — заявил Онищенко в эфире НСН.

При этом, по его словам, по COVID-19 пока нет доказательств в том, что это искусственный вирус.

«Но можно сказать, что это была гибридная атака, а это тоже элемент войны. Гибридность в том, что на умеренной эпидемической ситуации, как бы ее ни пытались раскручивать в средствах массовой информации, в том числе и наших, сегодня проверяются технологии информационной войны», — указал экс-главный санитарный врач России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль склонен видеть в пандемии коронавироуса репетицию биологической войны, а также проверку для российской системы здравоохранения.

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