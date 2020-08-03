Канберра, , 13:37 — REGNUM Уже в ближайшие сто лет мир может пережить глобальную катастрофу. Такие неутешительные прогнозы сделали учёные Университета Мельбурна (Австралия).

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Согласно данным проведённого исследования, результаты которого опубликованы в журнале Nature, уже к 2100 году человечество ожидает потоп мирового масштаба. По словам специалистов, именно к этому времени, если не будут приняты достаточные меры, внушительная часть суши окажется под водой. Наибольшая опасность грозит прибрежным районам, которые могут оказаться затопленными на 50%.

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«Горячие точки», где, по прогнозам, к концу столетия произойдет значительное изменение эпизодических наводнений, были выявлены в Северо-Западной Европе и Азии. Так, в Азии под угрозой находятся некоторые регионы Китая, Бангладеш и Индии, в Океании — северная часть Австралии. При этом в США могут оказаться частично затоплены территории штатов Северная Каролина, Вирджиния и Мэриленд, в Европе, вероятнее всего, пострадает север Германии и Франции. Наибольший удар стихии придётся, как указывают специалисты, на Великобританию.

Всего же при наихудшем сценарии от глобального потопа пострадают 287 млн человек по всей планете.