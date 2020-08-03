Москва, , 13:37 — REGNUM В Москве выпускник Бауманской инженерной школы №1580 Дмитрий Савичев набрал 400 баллов во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом 3 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на странице «ВКонтакте».

"В целом москвичи хорошо подготовились и сдали ЕГЭ, несмотря на дистанционное обучение», — написал мэр.

По 397 баллов набрали Юрий Петряев из той же школы №1580, а также Вера Цуркис из школы №1568. Свыше 370 баллов набрали 563 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку может стать сложнее из-за высокого среднего балла.

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