Москва, , 13:36 — REGNUM Московский городской суд продлил двум старшим сёстрам Хачатурян запрет определённых действий, а также запретил им участие в публичных массовых мероприятиях. Об этом 3 августа сообщил адвокат Алексей Липцер.

«Меру пресечения в виде запрета определённых действий девушкам продлили. Кроме того, суд дополнительно запретил им участие в публичных массовых мероприятиях», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Хачатурян был убит 27 июля 2018 года. Вскоре по подозрению в убийстве были арестованы три его дочери, самая младшая на момент преступления была несовершеннолетней.

В середине мая 2020 года следователи завершили дополнительное расследование этого уголовного дела. СКР проигнорировал указания Генпрокуратуры об изменении квалификации действий сестер Хачатурян и отказался переквалифицировать обвинение с убийства на самооборону.

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