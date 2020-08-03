Киев, , 13:41 — REGNUM Неизвестный, захвативший заложников в киевском торговом центре «Леонардо», потребовал предоставить ему прямой эфир на украинском телевидении. Об этом сообщил журналист Андрей Лащ 3 августа в эфире телеканала Zik.

Во время телеэфира злоумышленник намерен обнародовать остальные требования, рассказал журналист.

«Я уже сотню раз говорил, что это всё последствия выполнения Зеленским требований «луцкого террориста», — прокомментировал ситуацию бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.

Напомним, ранее в Луцке произошёл захват автобуса с пассажирами. Подозреваемый в захвате потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский прорекламировал фильм о жестоком обращении с животными. Зеленский выполнил его требование, а после задержания злоумышленника удалил сообщение с рекламой фильма.

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