Киев, 3 августа 2020, 13:41 — REGNUM Неизвестный, захвативший заложников в киевском торговом центре «Леонардо», потребовал предоставить ему прямой эфир на украинском телевидении. Об этом сообщил журналист Андрей Лащ 3 августа в эфире телеканала Zik.
Во время телеэфира злоумышленник намерен обнародовать остальные требования, рассказал журналист.
Напомним, ранее в Луцке произошёл захват автобуса с пассажирами. Подозреваемый в захвате потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский прорекламировал фильм о жестоком обращении с животными. Зеленский выполнил его требование, а после задержания злоумышленника удалил сообщение с рекламой фильма.
Читайте также: Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке
Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве проверяют сообщение о возможном захвате заложников
Читайте развитие сюжета: В Киеве могут ликвидировать подозреваемого в захвате заложников — Геращенко