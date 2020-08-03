Уфа, , 13:35 — REGNUM Бывшего главного бухгалтера ООО «ИдельСтройРесурс» обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 48 млн рублей в Башкирии. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, в 2013—2016 годах 47-летний обвиняемый заключил с фиктивными организациями подложные договоры, а в декларациях указал ложную информацию о расчетах по этим сделкам. На основании этих деклараций организации был предоставлен налоговый вычет. Таким образом, считают следователи, компания ушла от уплаты НДС на суммы более 48 млн рублей. Помимо этого, фирма имела недоимку по налогам в сумме свыше 50 млн рублей.

Следователи считают, что для того, чтобы уклониться от принудительного списания долга, обвиняемый скрыл поступившие организации свыше 69 млн рублей. Эти денежные средства могли пойти на снижение недоимки по налогам на сумму более 35 млн рублей. С этой целью, по версии следствия, обвиняемый отправил контрагентам письма, в которых просил перечислять плату за услуги и работы на счета других фирм.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам уклонения от уплаты налогов, а также по признакам сокрытия денежных средств фирмы в особо крупном размере, за счет которых должно происходить взыскание недоимки по налогам.

Отмечается, что на имущество организации был наложен арест, обвиняемый свою вину признал. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

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