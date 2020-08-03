Волгоград, , 13:37 — REGNUM Свыше 400 медработников перенесли заражение коронавирусом в Волгоградской области. Скончались семь человек. Об этом 3 августа на брифинге рассказал заместитель председателя регионального комитета здравоохранения Николай Алимов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

С начала пандемии в Волгоградской области заразились коронавирусом свыше 400 врачей, медсестёр, сотрудников скорой помощи. Медработники получают страховые выплаты — общая сумма компенсаций достигла почти семи миллионов рублей.

Официально подтверждено семь летальных исходов среди медиков. При этом существуют ещё несколько смертельных случаев, которые пока не получили подтверждения в экспертном совете.