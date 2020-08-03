Черкесск, , 13:29 — REGNUM Карачаево-Черкесия вошла в список субъектов РФ, где отмечен наименьший прирост числа заразившихся коронавирусом в сутки. Так, в республике в последние дни, начиная с 29 июля, выявляется не более 11 новых случаев заражения коронавирусом.

За минувшие сутки прирост составил 11 человек, сообщили 3 августа в федеральном оперативном штабе. Общее число лиц, у которых был диагностирован COVID-19, достигло 4476. За все время выздоровели 3226 человек.

За прошедший день было выписано 52 пациента, а наибольшее количество выздоровевших было снято с учета 28 июля — 126 человек.

Тем не менее остаются на излечении в настоящее время 1227 пациентов. Число случаев смертельного исхода в Карачаево-Черкесии составляет 23, что является наименьшим показателем среди всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа.