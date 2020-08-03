Москва, , 13:43 — REGNUM Информационные системы российского МВД, в которых хранятся данных водителей, не были подвергнуты взлому. Об этом 3 августа сообщил источник в правоохранительных органах. Официального представителя МВД для такого важного для всех водителей заявления в ведомстве не нашли, что резко снижает его качество.

Кибератака Иван Шилов © ИА REGNUM

«Взлома информационных систем МВД, где хранятся данные, в том числе водителей, не было», — приводит его слова ТАСС.

Также источник уточнил, что попытки атак серверов МВД РФ происходят, но не часто, и указал, что в целом данная система работает стабильно.

При этом правоохранители не исключают возможность того, что утечка данных водителей могла случиться из страховых компаний или из многофункциональных центров, и в данный момент устанавливается откуда именно она произошла.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что в интернете появились данные около 1 млн водителей столичного региона, оцененные получившими их незаконно злоумышленниками в $1,5 тыс. Уточнялось, что в нее входили VIN-коды и номера ПТС автомобилей, а также имена и телефоны владельцев автомобилей.