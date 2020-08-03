Санкт-Петербург, , 13:37 — REGNUM Историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, заключил соглашение о защите с адвокатом Александром Торгашевым, передает корреспондент ИА REGNUM. Он станет вторым действующим защитником Соколова в ходе процесса по делу об убийстве.

Во время судебного заседания 3 августа стало известно, что в конце июля Соколов заключил соглашение с новым адвокатом. Он стал третьим по счету с начала расследования и судебного рассмотрения уголовного дела по факту убийства аспирантки.

Договор между подсудимым и новым адвокатом был заключен 31 июля. Ввиду того, что новому защитнику необходимо ознакомиться с материалами дела, следующее судебное заседание назначено на 12 августа.

Отметим, изначально Соколова защищал адвокат Александр Почуев. Однако после того, как дело поступило в суд стало известно, что подсудимый с ним договор расторг. Объясняя такое решение, Соколов указал на то, что Почуеву якобы стали поступать угрозы расправы.

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16 июня защитой историка занялся петербургский адвокат Сергей Лукьянов. Он остается участником резонансного процесса.

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Напомним, Олег Соколов, по версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года застрелил аспирантку Анастасию Ещенко, с которой состоял в интимных отношениях долгое время. После этого мужчина расчленил тело жертвы и утопил его в Мойке. Во время сокрытия тела он упал в реку и был задержан.

Соколову грозит до 15 лет лишения свободы.

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