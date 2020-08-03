Ханты-Мансийск, , 13:20 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 172 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Основные очаги заражения: Сургут — 42 положительных тестов; Нижневартовск — 29; Ханты-Мансийск — 20; Радужный — 16; Сургутский район — 11.

Всего с начала пандемии в Югре на 3 августа зарегистрировано 16 843 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели 13 473 человек, 131 пациент с COVID-19 скончался.

В тяжёлом состоянии находятся 50 пациентов с COVID-19, 38 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Коэффициент распространения инфекции в Югре на 3 августа составляет 0,95.