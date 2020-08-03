Москва, , 13:22 — REGNUM В 2021 году вокруг Единого государственного экзамена по информатике могут возникнуть общественные дискуссии относительно его сложности. Об этом 3 августа заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник отметил, что дискуссия относительно сложности ЕГЭ по химии в 2020 году может повториться в 2021 году, но по другим предметам. Одним из них станет информатика, поскольку её впервые будут проводить за компьютером, а не на бумажных носителях.

«Я прогноз дам на следующий год: эта дискуссия развернётся по предмету информатика. Ещё один предмет, который может вызвать дискуссии в следующем году — история. Мы поняли, что нужно усилить формат информационной работы с демоверсией по каждому предмету», — заявил Музаев.

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