Махачкала, , 13:30 — REGNUM В Дагестане количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа к 11:00 3 августа достигло 9392, сообщил федеральный оперативный штаб. За минувшие выходные (1−2 августа) в республике выявлено 84 носителя инфекции: по 42 в день.

За прошедшие двое суток в Дагестане в связи с выздоровлением был выписан из-под медицинского наблюдения 101 пациент с COVID-19. Всего в республике к настоящему времени вылечились 8389 человек с подтвержденным диагнозом, или более 89,3% заразившихся.

Умерли в Дагестане с начала пандемии 445 человек с COVID-19. За прошедшие выходные это число не увеличилось, последний случай летального исхода в республике был зафиксирован 29 июля.