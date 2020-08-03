Тернополь, Украина, 3 августа 2020, 13:21 — REGNUM Пассажиры поезда, следовавшего через Тернополь, взбунтовались после того, как им сообщили, что остановки в городе не будет. Об этом, как передает УНИАН, рассказал 3 августа мэр Тернополя Сергей Надал.
По его словам, правительство Украины внесло Тернополь в «красную зону» распространения коронавируса и запретило поездам высаживать людей в городе.
Мэр рассказал, что 85 пассажиров подняли бунт и вынудили начальника поезда высадить их в Тернополе. Кроме того, сотрудники полиции также пытались заблокировать движение общественного транспорта в городе во исполнение предписаний правительства.
Напомним, с 1 августа на Украине ввели четыре зоны адаптивного карантина. Луцк, Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области вошли в так называемую «красную зону».