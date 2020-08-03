Тернополь, Украина, , 13:21 — REGNUM Пассажиры поезда, следовавшего через Тернополь, взбунтовались после того, как им сообщили, что остановки в городе не будет. Об этом, как передает УНИАН, рассказал 3 августа мэр Тернополя Сергей Надал.

По его словам, правительство Украины внесло Тернополь в «красную зону» распространения коронавируса и запретило поездам высаживать людей в городе.

«Начальник поезда извинился и предложил выходить в Хмельницком или во Львове в час ночи или в четыре соответственно. Нас таких заложников — 15 только в одном вагоне. Почему нас как преступников этапируют заблокированными в поезде без права и возможности выйти в родном городе?» — сказано в письме возмущённых пассажиров, которое Надал прочитал во время сессии городского совета.

Мэр рассказал, что 85 пассажиров подняли бунт и вынудили начальника поезда высадить их в Тернополе. Кроме того, сотрудники полиции также пытались заблокировать движение общественного транспорта в городе во исполнение предписаний правительства.

«Вместо того чтобы посоветоваться с местным самоуправлением, как вместе решать проблему, они принимают решение диктаторским силовым методом», — прокомментировал Сергей Надал действия центральной власти.

Напомним, с 1 августа на Украине ввели четыре зоны адаптивного карантина. Луцк, Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области вошли в так называемую «красную зону».