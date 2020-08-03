Санкт-Петербург, , 13:25 — REGNUM Бывшая жена петербургского историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, 3 августа рассказала суду о своих взаимоотношениях с подсудимым, передает корреспондент ИА REGNUM. Она сообщила, что Соколов никогда не применял насилие по отношению к ней и их общим детям.

Со своей третьей супругой Анной Кукушкиной Соколов состоял в браке 12 лет. Они познакомились, когда женщине было всего 20 лет — в 1997 году. В то время она была студенткой. По имеющимся данным, на тот момент Соколов еще находился в браке со своей второй женой (позже та скончалась от онкологического заболевания). В официальный брачный союз Соколов и Кукушкина вступили, когда женщине исполнилось 28 лет. Она родила ему двух дочерей.

Читайте также: Олег Соколов назвал новую причину убийства аспирантки Ещенко

По словам Анны Кукушкиной, Соколов является выдающимся историком, ярким лектором и талантливым преподавателем.

«Ничего плохого про него сказать не могу. Всегда был окружен большим количеством людей, которые считали своим другом, к нему хорошо относились», — рассказала в суде экс-супруга подсудимого.

После развода с Соколовым в 2018 году (с 2015 года супруги жили раздельно) мужчина не прекратил общаться с ней и детьми. Каждую неделю он переводил на счет бывшей жены оговоренную сумму по алиментам, старался один-два раза в неделю брать дочек и водить их в музеи, театры и кафе. Как сообщила суду женщина, Соколов всегда приходил за дочерьми в трезвом состоянии.

«Алкогольными напитками не злоупотреблял, во время праздников мог выпить вина, — пояснила свидетельница. — Развод произошел из-за различий интересов. Скандалов у нас никогда не было, жили мирно. Насилия ни по отношению ко мне, ни к детям, никогда не применял».

Читайте также: Соколов в суде: я историк, а не Наполеон

В последний раз подсудимый забирал дочерей перед убийством Ещенко, вечером 7 ноября. В тот день, по словам свидетельницы, он вёл себя как обычно.

Ответив на вопросы обвинения и защиты, слово попросил сам Соколов. Подсудимый спросил Кукушкину, какие он имеет регалии, с кем они встречались, будучи в браке, а после задал главный вопрос данного заседания: бил ли он ее или детей, и использовал ли в общении с ними матерные слова. Получив отрицательный ответ на оба вопроса, со слезами на глазах, дрожащим голосом Соколов попросил передать дочкам, что очень их любит.

«Я очень люблю своих детей, передай им, очень люблю и постараюсь дожить до встречи с ними!», — заявил он.

Вопросы адвоката Соколова о том, сохранялись ли интимные отношения между бывшими супругами после их официального развода, судья отвела как не имеющие отношения к делу.

Ранее адвокат семьи Анастасии Ещенко Александра Бакшеева рассказала корреспонденту ИА REGNUM о том, что, по ее данным, Олег Соколов изменял Ещенко. Девушка узнала об этом и устроила скандал, после чего Соколов ее убил.

Читайте также: Историк Соколов изменял Ещенко, а когда она узнала об этом — убил: версия

Процесс по делу Соколова продолжится 12 августа.

Читайте ранее в этом сюжете: Историк Соколов: Понасенков – главная причина конфликта