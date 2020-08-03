Омск, , 12:59 — REGNUM Общеобразовательная система Омской области готовится начать работу с 1 сентября в обычном формате. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, перенос сроков начала учебного года в школах не планируется.

Подготовка к 1 сентября в регионе идёт в плановом режиме, однако многое будет зависеть от развития эпидситуации. «Отраслевое руководство рассчитывает на оптимистический вариант», — говорится в сообщении облправительства.

По словам министра образования Омской области Татьяны Дерновой, состоялось совещание с директорами школ региона. Им рассказали, «как менять режим прихода детей в школу, развода по потокам, приёма пищи».

«Мы открытие школ планируем с 1 сентября», — резюмировал губернатор Омской области Александр Бурков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области по состоянию на 3 августа коронавирус выявлен у 7102 человек.

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