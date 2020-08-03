Ставрополь, , 13:01 — REGNUM Памятник над братской могилой, где в годы Великой Отечественной войны были похоронены погибшие при бомбежке гражданские люди, открылся после обновления в поселке Передовом в Изобильненском городском округе Ставрополья. Затраты на реставрацию превысили полмиллиона рублей, сообщили ИА REGNUM 2 августа в управлении по информполитике правительства региона.

Новый памятник Фото управления по информполитике правительства СК

Эшелон, в котором находилась в основном молодежь из соседних районов края, 4 ноября 1941 года направлялся на строительство оборонительных укреплений. На станции Передовой он был атакован немецкими самолетами, в результате чего погибли 20 человек. Все они были похоронены в небольшом саду возле станции.

По данным управления, в 1969 году следопыты из поселковой школы принялись восстанавливать имена погибших, их место жительства, искали родных и знакомых жертв бомбежки. С помощью очевидцев тех событий им удалось установить имена шестерых человек. Остальные погибшие остались безымянными.

В 1972 году над братской могилой был установлен памятный знак, куда в дни Памяти и скорби местные жители приносят цветы. В год 75-летия Великой Победы памятник было решено обновить в рамках краевой государственной программы «Сохранение и развитие культуры».