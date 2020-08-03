Нальчик, , 12:57 — REGNUM В МЧС Кабардино-Балкарии поступил сигнал о помощи от группы альпинистов из Москвы. Один из туристов получил травмы, сообщили 3 августа в пресс-службе спасательного ведомства.

В настоящее время альпинисты находятся на высоте 3500 метров в ущелье Адыр-Су на перевале Джаловчат. К ним на помощь выдвинулась группа спасателей Эльбрусского поисково-спасательного отряда МЧС РФ в количестве десять человек.

Известно, что в составе группы восемь московских туристов. Сигнал от них поступил в 11:00 3 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошедшем месяце туристы из Москвы уже попадали в чрезвычайную ситуацию при восхождении в горах Кабардино-Балкарии. На леднике Башиль, на высоте 3600 метров, запросила помощь группа из пяти человек, в том числе троих детей. Спасатели помогли туристам спуститься вниз.

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