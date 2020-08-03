Москва, , 12:57 — REGNUM Московский городской суд рассмотрит дело двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, с участием коллегии присяжных, сообщила 3 августа пресс-служба.

«Суд удовлетворил ходатайство подсудимых о рассмотрении дела с участием присяжных», — сказали в суде.

Напомним, двум старшим дочерям убитого Михаила Хачатуряна вменяется совершение преступления, предусмотренного ст. 105, Ч. 2, п. ж («Убийство группой лиц по предварительному сговору»).

Младшая дочь Хачатуряна была признана невменяемой в момент совершения убийства. Дело в отношении нее рассмотрит Бутырский суд Москвы. Ей грозит принудительное лечение в психиатрической больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Хачатурян был убит 27 июля 2018 года. Вскоре по подозрению в убийстве были арестованы три его дочери, самая младшая на момент преступления была несовершеннолетней.

В середине мая 2020 года следователи завершили дополнительное расследование этого уголовного дела. СКР проигнорировал указания Генпрокуратуры об изменении квалификации действий сестер Хачатурян и отказался переквалифицировать обвинение с убийства на самооборону.