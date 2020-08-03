Чита, , 12:55 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил к началу учебного года запустить все школы с обязательным соблюдением противоэпидемиологических мер, необходимых для борьбы с эпидемией коронавируса. Особое внимание он попросил обратить на районы края. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

«Напомним, что практически всю четверть школьники учились дистанционно, поэтому прошу обратить особое внимание глав районов, министерства, заместителя председателя правительства на подготовку всех учебных заведений к началу учебного года. Ряд районов обращались к нам за помощью, поэтому также прошу обратить внимание на то, как им оказана помощь, как идет подготовка. Если у кого-то есть нехватка средств, надо оперативно принять меры. Все школы должны быть официально запущены к началу года», — пояснил глава региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2019 году за парты за парты сели порядка 150 тысяч школьников Забайкальского края. В сравнении с информацией годичной давности, число школьников в регионе увеличилось на 6 тысяч человек (тогда в Забайкалье насчитывалось 144 тысячи учащихся общеобразовательных учреждений).

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