Махачкала, , 12:58 — REGNUM Два дагестанских колледжа стали победителями грантового конкурса Министерства просвещения России и выиграли в сумме более 80 млн рублей. Средства направят на улучшение материально-технической базы учебных заведений, сообщили ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе министерства образования и науки республики.

Шесть профессиональных образовательных организаций Дагестана приняли участие в конкурсе Минпросвещения РФ на предоставление в 2021 году грантов из федерального бюджета. Все они прошли техническую экспертизу, но в число победителей вошли лишь автомобильно-дорожный колледж в Махачкале и колледж машиностроения и сервиса имени Орджоникидзе в Каспийске.

«Общая сумма выигранных [дагестанскими колледжами] грантов составила порядка 85 млн рублей. Средства будут направлены на улучшение материально-технической базы организации в соответствии с современными требованиями», — отметили в ведомстве.

Добавим, что данный конкурс проводился в рамках реализации программы «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций…» федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».