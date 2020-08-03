Ташкент, , 12:51 — REGNUM Сотрудники Государственного таможенного комитета Узбекистана пресекли поступление в незаконный оборот лекарственного препарата «Миноксидил», сообщили в пресс-службе ведомства.

Лекарства были обнаружены силами главного управления по борьбе с контрабандой и таможенного аудита в Яшнабадском районе Ташкента. Препараты найдены в автомобиле местного жителя Lada Vesta. Общая сумма лекарств составила 144 млн сумов ($14 тыс.).

Отметим, «Миноксидил» — это сосудорасширяющий препарат, который используется для стимуляции роста волос.