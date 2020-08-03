Лагос, Нигерия, , 12:53 — REGNUM Богослужения в церквях и мечетях в деловой столице Нигерии, Лагосе, возобновятся с 7 августа. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление губернатора штата на брифинге для прессы.

Губернатор Бабаджиде Санво-Олу заявил, что места отправления культа будут открываться для богослужений только один раз в неделю. Санву-Олу также увеличил лимит на публичные собрания с 20 до 50 человек.

Он добавил, что рестораны, ночные клубы и торгово-развлекательные центры будут открыты с ограниченной пропускной способностью с 14 августа в рамках ослаблениях карантинных мер в штате, который является эпицентром вспышки коронавируса в Нигерии. Решение о постепенном снятии ограничений было принято, несмотря на продолжающийся рост числа случаев заражения.

В штате Лагос, где находится одноименный мегаполис с населением 20 миллионов человек, зарегистрировано более 15 000 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 192 из которых — с летальным исходом, что на сегодняшний день составляет самую большую долю от 43 151 случаев заражения коронавирусом во всей Нигерии.

Всеобщий карантин был введен в стране в марте, чтобы остановить распространение вируса. Карантинные меры были ослаблены в начале мая, однако Санво-Олу настоял на том, что церкви и мечети не были открыты в июне, сославшись на продолжающийся рост числа случаев заболевания.