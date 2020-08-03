Мурманск, , 12:48 — REGNUM Руководитель Следственного управления СК РФ по Мурманской области Андрей Ефремов в 2019 году заработал 6,7 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, Ефремов владеет жилым домом площадью 75,1 квадратного метра и участком 2150 квадратных метров. В собственности у главного следователя Мурманской области также числится доля квартиры площадью 77,1 квадратного метра.

У заместителя главы СУ СКР Олега Коробова доход за 2019 год составил чуть более шести миллионов рублей. Среди задекларированной недвижимости следователь указал две квартиры в пользовании общей площадью 120 квадратных метров, а также автомобиль Mercedes.