Москва, , 12:47 — REGNUM Ожидают улучшений в работе системы здравоохранения после пандемии коронавируса 37% жителей России, ухудшений — 6%. Не ждут перемен 46%, приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

Медицина Torange.biz

Читайте также: Коронавирус в России: в ожидании вакцины — все новости

Те, кто оптимистично смотрят на российское здравоохранение, считают, что в пандемию врачи стали более квалифицированными (8%), власти стали уделять больше внимания вопросам медицины (5%), пандемия стала встряской для всех (4%).

Пессимисты заявили, что состояние системы здравоохранения ухудшается (2%), врачи разочарованы условиями своей работы (1%), здравоохранение недостаточно финансируется (1%).

Опрос проведен 19−21 июня 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, средний по России коэффициент распространения коронавируса нового типа составил 0,99.

Читайте также: Коэффициент распространения коронавируса в РФ подошёл к единице