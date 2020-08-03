Москва, , 12:55 — REGNUM Во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году за различные нарушения было удалено 850 абитуриентов. Об этом 3 августа заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«850 человек были удалены. Абсолютные лидеры — мобильные телефоны, шпаргалки, микронаушники. Но по сравнению с 2019 годом количество удаленных у нас сократилось на 30%», — сказал Музаев.

Чиновник напомнил, что в 2020 году нарушения при сдаче ЕГЭ впервые помогал найти искусственный интеллект.

«Удаляемые с экзамена — это в основном ребята, которые испытывают дефициты в образовании. И, понимая, что не сдадут, они использовали незаконные методы. Основная когорта ребят — в принципе те, кто претендовал на получение аттестата», — сказал Музаев.

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