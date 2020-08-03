Калуга, , 13:35 — REGNUM На территории Калужской области в период с 11 по 13 сентября пройдут выборы губернатора, депутатов Законодательного собрания и представительных органов местного самоуправления, всего будет замещено 2515 депутатских мандатов. Об этом 3 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам координационного совещания руководителей органов государственной и федеральной власти региона.

По информации выступавшего на совещании председателя областной избирательной комиссии Виктора Квасова, для участия в выборах губернатора выдвинуто шесть кандидатов, на выборы в региональный парламент — 1006 кандидатов и в органы местного самоуправления — 4695 человек. Голосование состоится на 728 избирательных участках, 156 из них находятся в Калуге и временных два расположены в Следственном изоляторе № 1 и в калужской областной клинической больнице. На 87 участках будет использоваться электронное голосование с применением комплексов обработки избирательных бюллетеней. Помещения для голосования на 138 избирательных участках будут оборудованы стационарными рамками металлодетекторов. Камерами видеонаблюдения оборудуют 198 участковых избирательных комиссий в Калуге и Обнинске. Для граждан, которые по тем или иным причинам не могут выйти из дома, будет организовано «Бесконтактное голосование на дому». Традиционно будет применяться и механизм голосования по месту нахождения «Мобильный избиратель».

В связи с пандемией коронавируса особое внимание будет уделено санитарно-эпидемиологической безопасности участников голосования и организаторов выборов. Для профилактики будут соблюдены необходимые условия, а члены участковых избирательных комиссий и избиратели обеспечены средствами индивидуальной защиты. В частности, для бесконтактного голосования на дому предусмотрены индивидуальные пакеты (маска, перчатки, салфетка антисептическая, ручка, бюллетень).

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