Новосибирск, , 12:44 — REGNUM Дистанционное образование в школах Новосибирской области будет только добровольным, по желанию родителей. Об этом сообщил на оперативном совещании сегодня, 3 августа, губернатор региона Андрей Травников.

«Мы понимаем, что есть проблема перегруженных школ, в частности в Новосибирске, и там обеспечить нахождение ребят, класса, в одном помещении будет невозможно. Поэтому я предлагал эту ситуацию рассматривать и рекомендовать особые решения по каждой школе, — сказал губернатор. — Хочу обратить внимание, что дистанционное образование будет только исключительно добровольным, на заявительном принципе, по желанию родителей. Никакого общего дистанционно образования, даже в отношении отдельных классов и школ, с 1 сентября мы вводить не планируем. Дистанционное образование мы имеем в виду только в случае введения карантина в отдельных классах или школах, если эпидемический порог будет превышен».

Травников подчеркнул, что 1 сентября новосибирские школы готовятся к очному обучению, в обычном режиме.