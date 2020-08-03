Рим, , 12:47 — REGNUM Сын бывшего владельца украинского предприятия «Мотор Сич», 42-летний Александр Богуслаев купил итальянский остров Галлинара. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

Журналисты издания рассказали, что сделку якобы заключили представители группы состоятельных семей из Пьемонта и Лигурии, которые владели островом с 70-х годов XX века, и компания Galinette из Монте-Карло, которую контролирует Богуслаев. Сумма сделки составила 10 млн евро.

В материале сказано, что сын бизнесмена живёт в княжестве Монако, но имеет гражданство Гренады.

«Теперь Богуслаев сможет установить воображаемый украинский (или гренадский) флаг на вершине острова», — иронизируют журналисты Corriere della Sera.

Известно, что остров Галлинара с 1989 года является природным парком, но не доступен для посещения туристами. На острове есть руины бенедиктинского монастыря, а также система подземных коммуникаций, вырытых немцами во время Второй Мировой войны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о возможной покупке компании «Мотор Сич» американским инвестором. Таким образом, США хотят предотвратить приобретение компании представителями Китая.

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