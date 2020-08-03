Махачкала, , 12:46 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела против бывшего бухгалтера детского сада в Левашинском районе Дагестана, которая обвиняется в хищении нескольких миллионов рублей. Материалы переданы в суд, сообщили ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе прокураторы республики.

По данным обвинения, в 2015 году бухгалтер детского сада, имея доступ к банковскому счету учреждения, незаконно перечислила на свою банковскую карту и карты троих родственников более 4,5 млн рублей, а затем их обналичила. Эти средства были предназначены на отчисления в налоговую службу, Пенсионный фонд, а также Фонды социального страхования и обязательного медстрахования.

Злоумышленница предстанет перед Левашинским районным судом по обвинению в мошенничестве. Кроме того, в суд направлен иск о взыскании с фигурантки причиненного ущерба. Для обеспечения его возмещения на ее квартиру наложен арест.