Стокгольм, , 13:04 — REGNUM Этой весной, когда пандемия коронавирусной инфекции достигла территории Европы, правительства почти всех стран приняли решение «закрыться на карантин». Однако Швеция пошла другим путем, и жесткие ограничительные меры власти вводить отказывались, даже когда ежедневные цифры скончавшихся от COVID-19 были крайне высокими. Со своей стороны, профессор юриспруденции Иоаким Нергелиус из Университета Еребру объясняет, что главная причина отсутствия карантинных ограничений в Швеции — действующие Основные законы. Об этом 2 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«Скорее всего, мы выделим три основных момента. Во-первых, понятие индивидуальной свободы передвижения довольно сильно. Нынешнее законодательство не допускает общего локдауна или введения чрезвычайного положения в условиях мирного времени. И как раз в этом Швеция, наверное, и несколько отличается от других стран. Во-вторых, мы имеем дело с независимостью властей, которая имеет под собой историческую фактуру. И, наконец, мы выделяем такое явление как автономия муниципалитетов и регионов», — пояснил Нергелиус.

Теперь Нергелиус вместе со своим коллегой профессором экономики Ларсом Йонунгом из Университета Лунда хочет, чтобы сформированная Комиссия по оценке действий властей во время пандемии коронавируса рассмотрела вопрос о том, должно ли было правительство Швеции подчеркнуть, что ограничения на поездки были добровольными. Напомним, что весной правительство Швеции, действительно, установило правила передвижения для граждан, однако их форма была, как отмечали многие, нечто средним между рекомендацией и серьезным предупреждением.

Нергелиус и Йонунгл также хотят, чтобы в Швеции был поднят вопрос об изменении Основных законов с целью предоставления правительству права утсанавливать комендантский час даже в условиях мирного времени.