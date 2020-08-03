Томск, , 12:37 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 49 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 августа в администрации региона.

У пяти человек диагностирована пневмония, у 23 наблюдаются признаки ОРВИ. Ещё у 21 человека нет симптомов.

Выздоровели 2843 человека, в том числе 62 — за последние сутки.

Всего в Томской области по состоянию на 3 августа коронавирус выявлен у 4310 человек. За весь период в регионе скончались 38 пациентов с SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 июля в Томской области коронавирус был выявлен у 4150 человек.

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