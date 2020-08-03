Ижевск, , 12:37 — REGNUM В Удмуртии в начале августа планируют возобновить плановую диспансеризацию. Об этом заявил министр здравоохранения республики Георгий Щербак в трансляции проекта «Летучка» в социальных сетях.

Министр подчеркнул, что диспансеризация будет вновь проводиться только по решению республиканского штаба по борьбе с коронавирусом.

«Одним из важных моментов является то, что диспансеризация будет проводиться по предварительной записи, для того, чтобы избежать скопления граждан в лечебных учреждениях», — добавил глава ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 3 августа выявили 22 новых случая заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 2442 случая заражения коронавирусной инфекцией. Полностью выздоровели до настоящего момента 1978 человек или более 80,99% от общего числа носителей коронавируса в регионе.

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