Стокгольм, , 07:39 — REGNUM В Швеции дебаты о коронавирусной инфекции среди исследователей были одними из самых интенсивных. Со своей стороны, ректоры двух шведских университетов, сотрудники которых делали различные заявления, предупреждают о последствиях, если тон и манера дебатов подойдут к такой черте, что споры перерастут в откровенные перепалки в публичном пространстве. Об этом 3 августа сообщила газета Dagens Nyheter.

«Мы должны избежать той негативной спирали, на пути которой оказались США», — заявил ректор Каролинского института Уле Петтер Оттерсен.

В марте и апреле тон дискуссий о стратегии Швеции по борьбе с коронавирусом резко увеличился. Громкие заявления, направленные шведскими учеными в адрес друг друга, были заметны как в дискуссионных статьях во многих крупных шведских средствах массовой информации, так и в социальных сетях.

Члены профессорско-преподавательского состава Каролинского института и Университета Умео стал одними из главных участников дискуссий. Теперь администрации этих высших учебных заведений приходится призывать спорщиков к сдержанности.

Так, по мнению ректора Университета Умео Ханса Адольфссона, взгляд на происходящее со стороны его коллег «привел к возмущенным голосам и критике, направленным на отдельных людей и на весь университет». Поэтому он намерен «прояснить важность для исследователей быть услышанными во время публичных дебатов».

С ним согласен ректор Каролинского института в Стокгольме, который заявил следующее:

«Серьезные дискуссии должны основываться на достойной культуре дебатов. Когда мы это утверждаем, то это не является атакой в отношении академической свободы, а скорее — ее защитой».