Ижевск, , 12:31 — REGNUM Терапевтический блок первой РКБ в Ижевске возобновил прием пациентов после окончания карантина по коронавирусу. Об этом заявил глава минздрава Удмуртии Георгий Щербак в трансляции проекта «Летучка» в социальных сетях.

«На сегодняшний день противоэпидемические мероприятия проводятся в первой РКБ, где произошло инфицирование отделений терапевтического и хирургического профиля», — пояснил министр.

Он добавил, что хирургический блок пока продолжает проведение ограничительных мероприятий. Здесь оказывают только экстренную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республиканской клинической больнице №1 в Ижевске выявили больных с коронавирусной инфекцией, сообщил замминистра здравоохранения Никита Свирин 22 июля. Все пациенты с подтвержденным заражением коронавирусом отправлены в ковид-центры. Персонал с положительными тестами на коронавирус отправлен на больничный. У всех контактных взят биоматериал для исследования на SARS-CoV-2.

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