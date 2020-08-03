Дедовск, Московская область, , 12:28 — REGNUM В Московской области к 1 сентября планируется запустить движение по путепроводу через железную дорогу. Об этом 3 августа сообщил в Instagram губернатор Андрей Воробьёв.

Путепровод соединит две части подмосковного города.

«Строительство путепровода в Дедовске подходит к концу — рассчитываем запустить движение к 1 сентября», — заявил глава региона.

По его словам, переезд являлся проблемным местом, водители по 40 минут были вынуждены стоять в пробках.

https://www.instagram.com/p/CDa6JD3HBbU/