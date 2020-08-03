Москва, 3 августа 2020, 12:23 — REGNUM На сегодняшний день в России нет единого сервиса для хранения и обмена медицинской информацией между врачом и пациентом. Такой ресурс только создаётся. Об этом интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты» заявил заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев.
При этом Пугачёв подчеркнул, что обмен медицинскими данными посредством мессенджеров небезопасен.
Пугачёв добавил, что такой сервис заработает к 2024 году. Он также позволит брать из архива любые свои медицинские данные. Ответственность за безопасность хранения этой информации возьмёт на себя государство.