Москва, , 12:23 — REGNUM На сегодняшний день в России нет единого сервиса для хранения и обмена медицинской информацией между врачом и пациентом. Такой ресурс только создаётся. Об этом интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты» заявил заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев.

При этом Пугачёв подчеркнул, что обмен медицинскими данными посредством мессенджеров небезопасен.

«Запретить человеку отправлять такую информацию через мессенджеры мы не можем, — приводит ТАСС слова замминистра. — С другой стороны, мы же не создали ему удобного сервиса с защитой всех необходимых ему данных».

Пугачёв добавил, что такой сервис заработает к 2024 году. Он также позволит брать из архива любые свои медицинские данные. Ответственность за безопасность хранения этой информации возьмёт на себя государство.