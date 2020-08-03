Москва, , 12:31 — REGNUM Какие-либо манипуляции с результатами Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году исключены. Об этом 3 августа заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам чиновника, средние результаты ЕГЭ сопоставимы с результатами предыдущих четырёх лет. При этом ни в одном из регионов не было зафиксировано резкого роста выпускников, получивших высокие результаты на экзаменах.

«Средняя цифра за 4 года и получается той же, что и в этом году. У нас нет всплеска высокобалльников по регионам. Нет аномальных всплесков по областям. Это говорит о том, что экзамен прошел ровно, объективно без каких-то манипуляций. И объективность проведения экзамена не вызывает каких-то сомнений», — сказал Музаев.