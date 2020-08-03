Екатеринбург, , 12:23 — REGNUM В Свердловской области вылечили ещё 107 человек, у которых ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 3 августа 2020 года, 107 пациентов выписаны за минувшие сутки. Всего в области подтверждён 17 941 случай выздоровления больных COVID-19.

Продолжают лечение 125 пациентов в тяжёлом состоянии (из них 115 лежат в реанимации, а 63 подключены к аппаратам ИВЛ), 554 — в состоянии средней тяжести, и некоторое количество пациентов в удовлетворительном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области продлили «режим повышенной готовности» по 10 августа 2020 года.

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