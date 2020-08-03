Волгоград, , 12:21 — REGNUM Пациент с подтверждённым положительным тестом на коронавирус скончался в Волгограде. Мужчине был 81 год, сообщили 3 августа в региональном оперативном штабе.

Житель Волгограда не обращался за медицинской помощью в первые дни недомогания. Спустя неделю вызвал скорую, его госпитализировали в 16-ю больницу. У пациента был диагностирован COVID-19 с двусторонней пневмонией, имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Этот летальный исход стал 65-м у пациентов с коронавирусом с начала пандемии в регионе.

В волгоградских больницах на лечении с подтверждённым коронавирусом находятся 3690 человек, в том числе 204 ребёнка.